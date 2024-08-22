Полузащитник калининградской «Балтики» Кирилл Капленко в ближайшее время пополнит ряды подмосковных «Химок».

Как сообщает Legalbet, сумма перехода составит 70 миллионов рублей.

Напомним, что 25-летний футболист пополнил ряды «Балтики» зимой прошлого года. Калининградский клуб заплатил «Оренбургу» 1,6 миллиона рублей.

В нынешнем сезоне белорус принял участие в трех игр Первой лиги России, но не смог отметиться результативными действиями.

«Химки» после пяти туров Российской премьер-лиги занимают десятое место в турнирной таблице с пятью очками в активе. В ближайшем туре подопечные Франка Артиги на выезде сыграют против «Ахмата».