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Черданцев и Богданов будут комментировать матч между «Зенитом» и «Спартаком»

22 Августа 2024 • 14:22 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1 1.82 X 3.85 2 4.10
24.08 17:30

Стали известны комментаторские назначения на матчи шестого тура Российской премьер-лиги. На центральном матче между питерским «Зенитом» и московским «Спартаком» будут работать Георгий Черданцев и Павел Богданов.

Комментаторы на матчи шестого тура РПЛ:

23 августа (пятница)

19:50* «Рубин» — «Динамо» Мх — Титов («Матч Премьер»). 

24 августа (суббота)

14:50 ЦСКА — «Акрон» — Трушечкин, Дурасов («Матч Премьер»);
16:30 «Зенит» — «Спартак» — Черданцев, Богданов («Матч ТВ»);
17:20 «Факел» — «Оренбург» — Неценко, Будлянский («Матч Премьер»);
19:50 «Ахмат» — «Химки» — Шмельков, Ахмадов («Матч Премьер»). 

25 августа (воскресенье)

14:50 «Крылья Советов» — «Пари НН» — Нагучев, Коптев («Матч Премьер»);
17:00 «Динамо» Москва — «Краснодар» — Генич, Аксёнов («Матч ТВ», «Матч Премьер»);
19:50 «Локомотив» — «Ростов» — Моссаковский, Жичкин («Матч Премьер»). 

* — начало трансляции (время московское). 

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Спартак Москва Зенит Георгий Черданцев Павел Богданов ещё теги

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