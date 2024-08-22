Черданцев и Богданов будут комментировать матч между «Зенитом» и «Спартаком»

Стали известны комментаторские назначения на матчи шестого тура Российской премьер-лиги. На центральном матче между питерским «Зенитом» и московским «Спартаком» будут работать Георгий Черданцев и Павел Богданов.

Комментаторы на матчи шестого тура РПЛ:

23 августа (пятница)

19:50* «Рубин» — «Динамо» Мх — Титов («Матч Премьер»).

24 августа (суббота)

14:50 ЦСКА — «Акрон» — Трушечкин, Дурасов («Матч Премьер»);

16:30 «Зенит» — «Спартак» — Черданцев, Богданов («Матч ТВ»);

17:20 «Факел» — «Оренбург» — Неценко, Будлянский («Матч Премьер»);

19:50 «Ахмат» — «Химки» — Шмельков, Ахмадов («Матч Премьер»).

25 августа (воскресенье)

14:50 «Крылья Советов» — «Пари НН» — Нагучев, Коптев («Матч Премьер»);

17:00 «Динамо» Москва — «Краснодар» — Генич, Аксёнов («Матч ТВ», «Матч Премьер»);

19:50 «Локомотив» — «Ростов» — Моссаковский, Жичкин («Матч Премьер»).

* — начало трансляции (время московское).