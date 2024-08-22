Самарские «Крылья Советов» близки к подписанию контракта с хорватским защитником Домиником Орозом.

Как сообщает Sport24, 23-летний футболист на данный момент находится в Москве, где проходит медицинский осмотр, и если результаты окажутся положительными, то игрок отправится к себе на родину, чтобы получить рабочую визу и на следующей неделе присоединиться к своей новой команде.

На данный момент футболист находится в статусе свободного агента. Последним его клубом был нидерландский «Витесс», которому он принадлежал на протяжении трех последних сезонов, однако так и не смог закрепиться в составе и несколько раз уходил в аренду.