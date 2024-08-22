Президент турецкой команды «Адана Демирспор» Мурат Санджак в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об информации, что в услугах полузащитника Юсуфа Сары заинтересован московский «Локомотив».

«Да, это правда, интерес есть, но Юсуф не покинет команду», - заявил президент клуба.

Контракт 25-летнего правого вингера с турецкой командой рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 5,5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Турции Сары принял участие в двух играх, однако не смог отметиться результативными действиями.