Московский «Спартак» следит за защитником команды «Кайзер Чифс» Спиве Мсиманго, об этом сообщает The South African.

По данным источника, столичный клуб на протяжении долгого времени просматривает 27-летнего футболиста, однако отмечается, что переход вряд ли состоится в летнее трансферное окно, однако все может измениться, если «красно-белые» сделают выгодное предложение.

Контракт 27-летнего футболиста с южноафриканской командой рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,2 миллиона евро.

Стоит отметить, что Мсиманго за свою профессиональную карьеру не провел ни одной игры за национальную сборную ЮАР.