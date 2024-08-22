Дьяков высказался о возможном переходе Соболева в «Зенит»

Бывший футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался о возможном переходе нападающего столичного «Спартака» Александра Соболева в питерский «Зенит».
Экс-игрок сборной России отметил, что не понимает, зачем покупать игрока на скамейку запасных, и, по его мнению, команда с берегов Невы, возможно, хочет ослабить конкурента, как это случалось ранее с Коваленко и Бакаевым.
«Вряд ли, Александр хочет перейти в петербургский клуб из-за золотой медали и хорошего контракта. Наверняка, тот желает играть. Надо дождаться, завершиться ли данный трансфер. Чтобы не гадать на кофейной гуще», — приводит слова Дьякова «Советский Спорт».
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