Дьяков высказался о возможном переходе Соболева в «Зенит»

Бывший футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался о возможном переходе нападающего столичного «Спартака» Александра Соболева в питерский «Зенит».

Экс-игрок сборной России отметил, что не понимает, зачем покупать игрока на скамейку запасных, и, по его мнению, команда с берегов Невы, возможно, хочет ослабить конкурента, как это случалось ранее с Коваленко и Бакаевым.