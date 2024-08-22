Агент Конате: «Почему-то никто из России на нас не выходил»

Агент нападающего Мохамеда Конате Дмитрий Селюк рассказал, что ни один клуб из Российской премьер-лиги не был заинтересован в услугах его клиента в летнее трансферное окно.

Агент отметил, что форвард является гарантом качества, и того, что забьёт свои 10-13 голов за сезон.

«Он способен и на большее, но почему-то никто из России на нас не выходил», - приводит слова Селюка «РБ Спорт».

Напомним, что 26-летний футболист три последних сезона провел в грозненском «Ахмате» и за 90 игр во всех турнирах забил 34 мяча. Вчера, 21 августа, стало известно, что форвард подписал контракт с «Аль-Раедом» из Саудовской Аравии.