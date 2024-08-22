Головской объяснил, зачем «Спартак» подписал вратаря Довбню

Бывший футболист московского «Спартака» Константин Головской рассказал, для чего столичный клуб подписал контракт с 37-летним вратарём Александром Довбней.

Головской отметил, что опытный игрок всегда может помочь советом, а если кто-то получит повреждение, то он всегда будет готов подменить.

«Понятно, что Александра подписали без прицела на будущее, но увидели в нём человека для микроклимата в команде», — приводит слова Довбни «Чемпионат».

Напомним, что Довбня пополнил ряды столичного клуба в летнее трансферное окно на правах свободного агента, заключив контракт до конца нынешнего сезона.