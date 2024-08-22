Сычёв оценил игру «Спартака» Станковича

Известный в прошлом российский форвард Дмитрий Сычёв поделился мнением об игре московского «Спартака» в новом сезоне.
«Атакующий стиль и голы, которые мы видим, радуют. Болельщиков «Спартака» такая игра не может не радовать. Сейчас «Спартак» - это яркая команда. А голы говорят сами за себя», - передает слова Сычёва Metaratings.ru.
С сезона-2024/2025 «красно-белыми» руководит сербский специалист Деян Станкович. После пяти туров чемпионата России «Спартак» набрал десять баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице. В ближайшем матче «народная команда» встретится с «Зенитом».
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