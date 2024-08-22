Бубнов: «При Станковиче фирменной чертой «Спартака» стало то, что команда не останавливается»

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвёл итоги матча пятого тура Российской премьер-лиги, в котором московский «Спартак» на своём поле одержал разгромную победу над воронежским «Факелом» (3:0).

Специалист отметил, что «красно-белые» могли забить и восемь мячей, ведь они навязали свою игру и создали столько моментов, что хватило бы на несколько игр.

«Опасность у ворот воронежцев создавали едва ли не все полевые игроки красно-белых. При Станковиче фирменной чертой «Спартака» стало то, что команда не останавливается вне зависимости от счёта», — приводит слова Бубнова Sportbox.

«Спартак» после пяти туров занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.