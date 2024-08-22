Дьяков поделился ожиданиями от матча между «Зенитом» и «Спартаком»

Бывший футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча шестого тура Российской премьер-лиги, в котором питерский «Зенит» сыграет против московского «Спартака».

Дьяков отметил, что не может назвать «красно-белыми» фаворитами, хоть у соперника будут отсутсовать Вендел и Максим Глушенков, однако их шансы на успех увеличиваются.

«Красно-белых» неправильно нахваливать. Прошло мало времени, чтобы говорить о стабильности в игре и результатах. Посмотрим. У Станковича идёт процесс адаптации», - приводит слова Дьякова «Советский Спорт».

Напомним, что игра пройдёт в субботу, 24 августа, на «Газпром Арене».