Головской: Соболев — совершенно не спартаковский футболист

Бывший футболист московского «Спартака» Константин Головской высказался о ситуации с нападающим столичного клуба Александром Соболевым.
Головской считает форварда игроком хорошего уровня, однако, по его мнению, он совершенно не является спартаковским футболистом.
«Не думаю, что это серьёзная потеря для клуба, тем более сейчас и Угальде в неплохой форме, и Барко хороший футболист. Соболев бы сейчас даже не подходил по стилю, который проповедует Станкович», — добавил он в разговоре с «Чемпионатом».
Ранее СМИ сообщали, что Соболев, который отстранен от тренировок со столичным клубом, близок к переходе в питерский «Зенит».
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