Головской: Соболев — совершенно не спартаковский футболист

«Не думаю, что это серьёзная потеря для клуба, тем более сейчас и Угальде в неплохой форме, и Барко хороший футболист. Соболев бы сейчас даже не подходил по стилю, который проповедует Станкович», — добавил он в разговоре с «Чемпионатом».