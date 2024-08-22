Агент Илича рассказал, почему игрок не хочет переезжать в Россию

Агент нападающего французского «Лилля» Андрея Илича Ненад Асанович высказался об интересе к своему клиенту со стороны «Краснодара» и московского ЦСКА.

Агент отметил, что несколько недель назад было общение с клубами чемпионата России, однако сейчас контакты прекратились.

«Андрей хотел бы остаться в «Лилле» и сыграть в Лиге чемпионов. Скорее всего, трансфер в Россию этим летом не состоится», — приводит слова Асановича «РБ Спорт».

Контракт 24-летнего форварда с французской командой рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в три миллиона евро.

В квалификации Лиги чемпионов этого сезона он провел на поле одну минуту.