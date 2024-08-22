Гершкович высказался о возможном переходе Соболева в контексте матча «Зенит» – «Спартак»

Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился мнением о кадровом положении санкт-петербургского «Зенита» в преддверии матча 6-го тура РПЛ с московским «Спартаком».

- Отразятся ли на «Зените» травмы Вендела и Глушенкова?

- Я думаю, должны отразиться, потому что это два системообразующих игрока команды. Но у «Зенита» серьёзный подбор футболистов, чтобы минимизировать отсутствие Глушенкова и Вендела. Наверняка будут изменения в схеме и тактике. У Семака достаточно тренерского опыта, чтобы, как говорится в той пословице, отряд не заметил потери бойцов.

- Тем более если в «Зенит» перейдёт из «Спартака» Соболев?

- Если он перейдёт сейчас, то с реваншистскими настроениями, но вряд ли будет готов играть в матче «Зенит» – «Спартак». Во-первых, Соболев растренирован. Во-вторых, ему потребуется время, чтобы адаптироваться в новом клубе. Это не такая простая ситуация. Но всё равно, как я уже сказал, и без Соболева в отсутствие травмированных у «Зенита» нормальный запас прочности, – заключил Гершкович.

В прошлом сезоне «Зенит» и «Спартак» встречались между собой четырежды – дважды в чемпионате и дважды в Кубке России. В Санкт-Петербурге оба раза фиксировалась ничья 0:0, в Москве «Спартак» проигрывал 1:3 и 1:2.