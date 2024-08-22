Семак высказался о возможном наказании Клаудиньо

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном наказании для полузащитника Клаудиньо за его поведение в матче пятого тура Российской премьер-лиги против «Химок» (1:1).

Специалист отметил, что внутренние правила клуба не предусматривают наказание за ненормативную лексику.

«Контролировать, где и что игроки говорят вне базы, мы, конечно, не можем. Но лично я противник нецензурных выражений — в этом нет ничего хорошего», — заявил Семак на пресс-конференции перед матчем против «Спартака».

Ранее глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что поведение бразильца будет рассмотрено на заседании.