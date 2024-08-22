Личка высказался о Смолове перед матчем с «Краснодаром»

«Скучаю по Смолову. Он всегда мог дать что-то и на поле, и в раздевалке. Федя приедет, захочет показать себя в лучшем свете. Нужно за ним очень жёстко присматривать», - приводятся слова специалиста на страницах «Чемпионата».