Личка высказался о Смолове перед матчем с «Краснодаром»

В рамках шестого тура чемпионата России московское «Динамо» встретится с «Краснодаром». В преддверии матча главный тренер «бело-голубых» Марцел Личка высказался о форварде «быков» Фёдоре Смолове.
«Скучаю по Смолову. Он всегда мог дать что-то и на поле, и в раздевалке. Федя приедет, захочет показать себя в лучшем свете. Нужно за ним очень жёстко присматривать», - приводятся слова специалиста на страницах «Чемпионата».
Матч между «Динамо» и «Краснодаром» состоится на столичном стадионе «ВТБ Арена». Встреча пройдет в воскресенье, 25 августа, и начнется в 17:30 по московскому времени.
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