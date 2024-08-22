Семак поделился ожиданиями от матча против «Спартака»

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча шестого тура Российской премьер-лиги против московского «Спартака».

Специалист отметил, что у «красно-белых» в каждой линии есть свои лидеры, на которых строится игра команды.

«Вся группа атаки достаточно качественная, поэтому посмотрим. Нас ждёт очень интересный и хороший матч», — заявил Семак на пресс-конференции.

Напомним, что игра пройдёт в субботу, 24 августа, в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене». Свисток о начале поединка прозвучит в 17:30 по московскому времени.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» же занимает четвёртое место.