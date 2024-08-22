«Динамо» потеряло Нгамалё

Московское «Динамо» лишилось нападающего Муми Нгамалё. Футболист из-за повреждения проведет в лазарете «бело-голубых» от четырех до шести недель.

«21 августа Муми прошел обследование МРТ. Операция не требуется, лечение будет консервативным. Сроки восстановления после травмы голеностопа - от четырех до шести недель», - приводит слова представителей московского клуба «Чемпионат».

В текущем сезоне РПЛ 30-летний камерунец провел пять матчей и забил два гола. После пяти туров «Динамо» набрало 12 очков и занимает второе место в таблице. В следующем матче москвичи примут «Краснодар».