Виталий Мешков рассудит матч между «Зенитом» и «Спартаком» — другие назначения

Виталий Мешков назначен главным судьёй на матч шестого тура Российской премьер-лиги между питерским «Зенитом» и московским «Спартаком». Бригада Сергея Карасёва рассудит игру между московским «Динамо» и «Краснодаром».

Судейские назначения на матчи шестого тура РПЛ:

23 августа (пятница)

20:00* «Рубин» — «Динамо» Мх — Кирилл Левников.

24 августа (суббота)

15:00 ЦСКА — «Акрон» — Артём Чистяков;

17:30 «Зенит» — «Спартак» — Виталий Мешко;

17:30 «Факел» — «Оренбург» — Иван Абросимов;

20:00 «Ахмат» — «Химки» — Ян Бобровский.

25 августа (воскресенье)

15:00 «Крылья Советов» — «Пари НН» — Михаил Черемных;

17:30 «Динамо» Москва — «Краснодар» — Сергей Карасёв;

20:00 «Локомотив» — «Ростов» — Владимир Москалёв.

* — время московское.