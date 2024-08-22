Семак прокомментировал переход Изидора из «Зенита» в «Сандерленд»

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак дал комментарий относительно возможного трансфера форвард Вильсона Изидора в английский «Сандерленд».
«Это игрок молодой, которому нужно как можно больше играть, чтобы прогрессировать, мы учли его пожелания. Было несколько вариантов из европейских клубов, и так сложилось, что он пошёл в «Сандерленд», - передает слова специалиста «Чемпионат».
Изидор перешел в петербургский клуб из московского «Локомотива». 23-летний француз подписал контракт на два года. В прошлом сезоне Вильсон принял участие в трех матчах Премьер-лиги и забил один гол.
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