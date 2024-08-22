Семак прокомментировал переход Изидора из «Зенита» в «Сандерленд»

«Это игрок молодой, которому нужно как можно больше играть, чтобы прогрессировать, мы учли его пожелания. Было несколько вариантов из европейских клубов, и так сложилось, что он пошёл в «Сандерленд», - передает слова специалиста «Чемпионат».