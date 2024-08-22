Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак прокомментировал переход Изидора из «Зенита» в «Сандерленд»

22 Августа 2024 • 12:04 Комментировать

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак дал комментарий относительно возможного трансфера форвард Вильсона Изидора в английский «Сандерленд».

«Это игрок молодой, которому нужно как можно больше играть, чтобы прогрессировать, мы учли его пожелания. Было несколько вариантов из европейских клубов, и так сложилось, что он пошёл в «Сандерленд», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Изидор перешел в петербургский клуб из московского «Локомотива». 23-летний француз подписал контракт на два года. В прошлом сезоне Вильсон принял участие в трех матчах Премьер-лиги и забил один гол.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сандерленд Зенит Сергей Семак Вильсон Изидор трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» Названа сумма, которую Роналду будет платить Джорджине в случае развода Родри назвал лучшего футболиста мира – это не Роналду и Месси Промес хочет вернуться в «Спартак» Известны сроки восстановления Глушенкова Орлов назвал игрока, который не оправдывает ожиданий в «Зените» Назван лучший нападающий в истории АПЛ: Ширер – второй, Дрогба – пятый, Кантона – восьмой Несколько игроков «Барселоны» могут перейти в «Милан» в рамках сделки по Леау Флик выбрал новую звезду в атаку «Барселоны» Эндрик может уйти из «Реала» – названо условие
«Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги «Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» Известны сроки восстановления Глушенкова Не Холанном единым: «Манчестер Сити» скромно поборол «Челси» Стипиди: «Я не пойму, у нас чемпионат России или чемпионат «Газпрома» «Барселона» предложила 10 миллионов за звезду «Ювентуса» Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории Несколько игроков «Барселоны» могут перейти в «Милан» в рамках сделки по Леау С «Манчестер Сити» должны снять 80 очков – мнение «Ювентус» без проблем разгромил «Комо»
Спортивные новости
Экс-баскетболист Носов высказался о скандале с фейковой сборной Колумбии Экс-тренер сборной России: «Происходящее в КХЛ, честно говоря, напоминает мне театр абсурда» Экс-игрок СКА: «Нас ждёт достаточно интересный сезон» Синнер переиграл Тиафо и стал победителем турнира в Цинциннати Дю Плесси победил Адесанью удушающим приёмом на турнире UFC 305 Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Августа
12:24 · Россия. Премьер-лига
Семак высказался о возможном наказании Клаудиньо
12:21 · Россия. Премьер-лига
Личка высказался о Смолове перед матчем с «Краснодаром»
12:19 · Россия. Премьер-лига
Семак поделился ожиданиями от матча против «Спартака»
12:17 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» потеряло Нгамалё
12:12 · Россия. Премьер-лига
Виталий Мешков рассудит матч между «Зенитом» и «Спартаком» — другие назначения
12:04 · Россия. Премьер-лига
Семак прокомментировал переход Изидора из «Зенита» в «Сандерленд»
12:03 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал о состоянии травмированных игроков перед матчем против «Спартака»
12:01 · Россия. Премьер-лига
Бушманов рассказал, в чём видит шансы «Спартака» в матче с «Зенитом» эксклюзив
11:55 · Россия. Премьер-лига
Три игрока вернулись в общую группу «Зенита» перед матчем со «Спартаком»
11:47 · Россия. Премьер-лига
Дуглас оценил важность матча «Зенит» - «Спартак»
11:41 · Россия. Премьер-лига
Семак ответил на вопрос о трансфере Соболева из «Спартака»
11:34 · Россия. Премьер-лига
Сочнов объяснил, почему было бы лучше, если бы Глушенков и Вендел сыграли против «Спартака» эксклюзив
11:20 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Победа «Спартака» над «Зенитом» удивит больше, чем ничья с «Химками»
11:13 · Россия. Премьер-лига
Аршавин назвал клуб из США, в который мог перейти
10:55 · Россия. Премьер-лига
Давыдов ждёт победу «Спартака» в матче с «Зенитом»
10:53 · Россия. Мелбет-Первая лига
В пятницу «СКА-Хабаровск» сыграет против «Сокола»
10:37 · Россия. Премьер-лига
Бубнов оценил влияние потери Вендела на игру «Зенита»
10:30 · Россия. Премьер-лига
Агент Баринова рассказал о готовности игрока после травмы
09:47 · Россия. Премьер-лига
Мостовой высказался о возможном трансфере Миранчука в «Зенит»
09:30 · Россия. Премьер-лига
Селюк уверенно назвал следующего чемпиона России
09:16 · Россия. Премьер-лига
Мостовой оценил шансы Тикнизяна заиграть в Испании
09:07 · Россия. Премьер-лига
Аршавин назвал одного футболиста «Спартака-2», способного играть в первой команде
09:00 · Россия. Премьер-лига
Угальде признался, как чувствует себя в «Спартаке»
08:55 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Зенита» прошёл медосмотр в английском клубе
08:42 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: «Состав «Спартака» позволяет бороться за тройку»
Все новости
Рекомендуем