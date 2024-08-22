Семак рассказал о состоянии травмированных игроков перед матчем против «Спартака»

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных игроков перед матчем шестого тура Российской премьер-лиги против московского «Спартака».

Специалист отметил, что Максим Глушенков присоединился к команде после перелома, но его участие в ближайших матчах исключено. Также наставник отметил, что защитник Родригао также занимает с медицинским штабом.

«В общей группе не работают Ахметов, Педро, Вендел. Караваев сегодня начинает тренироваться. Посмотрим, как у него состояние. Остальные игроки работали в общей группе и готовятся к матчу», — заявил Семак на пресс-конференции.

Напомним, что игра пройдёт в субботу, 24 августа, в Санкт-Петербурге.