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Бушманов рассказал, в чём видит шансы «Спартака» в матче с «Зенитом» эксклюзив

22 Августа 2024 • 12:01 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
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24.08 17:30

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о предстоящем матче с «Зенитом». 

- Не считаете, что сейчас самый благоприятный момент для «Спартака», чтобы сыграть с «Зенитом»?

- Безусловно, потеря Вендела и Глушенкова может сказаться, потому что это ключевые футболисты «Зенита». Можно сказать, «Спартаку» в этом плане повезло. Но вопрос в том, сможет ли он этим воспользоваться. В любом случае встреча будет очень тяжелая и напряженная для обеих команд. Как она сложится – предсказать трудно. Изначально эта игра на три результата. Все будет зависеть от того, как команды готовы, как они войдут в игру, кто совершит меньше ошибок.   

- В чем видите шансы «Спартака» на очки?

- В атаке. «Спартак» сейчас играет активно, агрессивно. Много забивает – по три мяча практически в каждом матче.

- При Станковиче у «Спартака» в семи встречах четыре крупные победы.

- Это стало возможно благодаря тому, что сейчас есть хорошее взаимодействие Барко с Угальде. Они нашли взаимопонимание. И в целом вся команда понимает требования Станковича. Фланговые защитники хорошо подключаются. В атаке «Спартак» смотрится очень прилично. 

- Как «Спартаку» надо играть против «Зенита»? Надо ли брать в пример игру «Химок», которые недавно отобрали у питерцев очки?

- К сожалению, мне не удалось посмотреть эту встречу. Понятно, что надо учитывать атакующий потенциал питерцев и сыграть надежно в обороне. А как выстроить игру – решит тренерский штаб.

- «Красно-белые» мало пропускают. Это вселяет оптимизм?

- Конечно, но дело в том, что у «Спартака» еще не было серьезных проверок. Москвичи играли с соперниками ниже уровнем. При этом важно, что команда набирает очки в этих встречах. Это необходимо для борьбы за высокие места.

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- То есть можно сказать, что предстоящая встреча будет показательной в плане того, на что способен «Спартак» в этом сезоне?

- Во многом, конечно.

- В матче с «Зенитом» ожидаете крупный счет?

- Наоборот. Оба соперника будут много внимания уделять обороне, несмотря на то, что у обеих команд большой атакующий потенциал. Вот его соперники и будут сдерживать.

Елена Григорьевская

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