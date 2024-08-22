Три игрока вернулись в общую группу «Зенита» перед матчем со «Спартаком»

Петербургский «Зенит» продолжает подготовку к поединку против московского «Спартака» в рамках шестого тура Российской премьер-лиги.

Как сообщается на страницах «Спорт-Экспресса», в общей группе «сине-бело-голубых» тренируются полузащитники Маркус Вендел и Ильзат Ахметов, а также нападающий Педро.

Напомним, что встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в субботу, 24 августа. Начало матча запланировано в 17:30 по московскому времени. По итогам пяти туров хозяева лидируют в турнирной таблице РПЛ, а «красно-белые» занимают четвертое место.