Дуглас оценил важность матча «Зенит» - «Спартак»

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос дал комментарий в преддверии встречи со столичным «Спартаком» в рамках шестого тура чемпионата России.
«Эта игра из разряда тех, которые болельщики ждут с нетерпением задолго до начала. С игроками происходит то же самое. Всю эту неделю мы очень качественно тренировались. Это игра за шесть очков», - высказался футболист на пресс-конференции.
«Зенит» примет «Спартак» на домашнем стадионе «Газпром Арена» в субботу, 24 августа. Стартовый свисток в Санкт-Петербурге прозвучит в 17:30 мск. После пяти туров питерцы занимают первое место, а москвичи – четвертое.
Бан пользователя