Семак ответил на вопрос о трансфере Соболева из «Спартака»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак во время общения с журналистами ответил на вопрос о потенциальном переходе форварда московского «Спартака» Александра Соболева.
«Я не тот человек, который может прояснить ситуацию. Это совершенно точно. У меня никаких новостей нет на этот счет», - высказался главный тренер «сине-бело-голубых» во время пресс-конференции.
Ранее стало известно, что «Спартак» отстранил Соболева от тренировок с командой. В новом сезоне Российской премьер-лиги нападающий сыграл всего одну встречу.
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