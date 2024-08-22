Сочнов объяснил, почему было бы лучше, если бы Глушенков и Вендел сыграли против «Спартака»

Ветеран «Спартака» Владимир Сочнов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о предстоящем матче с «Зенитом».

- Не считаете, что сейчас самый благоприятный момент для «Спартака», чтобы сыграть с «Зенитом» в связи с травмами Глушенкова и Вендела?

- Неудобно рассчитывать на то, что эти ребята получили травму, и «Спартак» обязательно должен этим воспользоваться. По мне, было бы лучше, если бы они сыграли. Это дало бы смысл показать максимум, который «Спартак» сейчас может продемонстрировать, и игру, которую болельщики «красно-белых» долго ждали. Ведь в первых матчах, которые москвичи выигрывали, они смотрелись попроще. Поэтому многие ждали первый матч с серьезным соперником, чтобы было понятно, на каком уровне сейчас находится «Спартак». Очень интересно, готовы ли москвичи к соперничеству с «Зенитом».

- Без Глушенкова и Вендела в составе «Зенита» «Спартаку» будет проще его одолеть?

- Конечно, будет легче в игре без таких футболистов в составе соперника. Но даже в том составе, в котором выйдут питерцы, они будут опасны. Команда играет на своем поле, плюс потеряла очки в матче с «Химками». Она будет настроена по-боевому. С другой стороны, я не думаю, что «Зениту» будет легко.

- «Спартак» уже нашел свою игру?

- Думаю, что более-менее нашел. Тренер уже начинает определяться с составом, футболисты все лучше понимают друг друга. Так что игра налаживается. Но все равно выводы стоит делать только после матчей с сильными соперниками.

- При Станковиче у «Спартака» в семи матчах четыре крупные победы. О чем это говорит?

- Так и у «Зенита» их немало. Плюс питерцы играют сзади на ноль. А что касается матчей «Спартака», то он набрал неплохую форму, все налаживается. Вот мы в субботу и посмотрим, кто будет лучше выглядеть и у кого будет больше желания победить.

- Соперничать в субботу будут две играющие команды. В этом матче ожидаете крупный счет?

- Нет. Не думаю. Обе эти команды мало пропускают. Хотя забивают помногу. Мне кажется, что больше двух мячей в ворота соперника никто не забьет. Плюс не исключаю ничейного сценария.

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Елена Григорьевская