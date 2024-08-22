Петржела: «Победа «Спартака» над «Зенитом» удивит больше, чем ничья с «Химками»

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о центральном матче шестого тура РПЛ, в котором его экс-команде будет противостоять столичный «Спартак».
«Победа «Спартака» удивит меня больше, чем ничья с «Химками» - там была гостевая игра, команда не настроилась. Здесь так играть они себе не позволят. Удивлюсь, если команда Семака проиграет», - передает слова специалиста «РБ Спорт».
Матч «Зенит» - «Спартак» состоится на стадионе «Газпром Арена» в субботу, 24 августа, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.
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