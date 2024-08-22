Аршавин назвал клуб из США, в который мог перейти

Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин, ныне являющийся заместителем гендиректора «сине-бело-голубых» по развитию игроков, рассказал о несостоявшемся трансфере в МЛС.

«Были ли у меня предложения из других стран? Из Америки, «Сиэтл». Был бы первым я, а не Миранчук», - рассказал Аршавин на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, что Аршавин большую часть своей карьеры провел в петербургском «Зените». В Европе форвард известен по выступлениям за лондонский «Арсенал». За сборную России Андрей сыграл 74 матча и забил 17 голов.