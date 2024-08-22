Давыдов ждёт победу «Спартака» в матче с «Зенитом»

Экс-футболист московского «Спартака» Денис Давыдов высказался о грядущем противостоянии петербургского «Зенита» и «красно-белых» в шестом туре Премьер-лиги.
«Есть ли у «Спартака» шанс увезти победу из Санкт-Петербурга? Как настоящий красно-белый болельщик, надеюсь, что три очка мы заберём. Но будет очень непросто, это всем понятно», - цитирует Давыдова «РБ Спорт».
Матч «Зенита» и «Спартака» состоится на петербургском стадионе «Газпром Арена» в субботу, 24 августа. Начало встречи запланировано в 17:30 по московскому времени. Хозяева занимают первое место в турнирной таблице, а гости – четвертое.
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