Давыдов ждёт победу «Спартака» в матче с «Зенитом»

«Есть ли у «Спартака» шанс увезти победу из Санкт-Петербурга? Как настоящий красно-белый болельщик, надеюсь, что три очка мы заберём. Но будет очень непросто, это всем понятно», - цитирует Давыдова «РБ Спорт».