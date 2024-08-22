Бубнов оценил влияние потери Вендела на игру «Зенита»

Экс-защитник московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением об игре петербургского «Зенита» после потери бразильского полузащитника Маркуса Вендела.
«Потеря Вендела оказалась серьёзной. Ещё в прошлом сезоне, когда бразилец не играл, у питерцев возникали проблемы. Ему нет равноценной замены. Без Вендела не так ярко смотрится и Глушенков», - приводит слова эксперта Sportbox.
Напомним, что в пятом туре Премьер-лиги петербургский клуб потерял первые очки. Подопечные Сергея Семака на выезде сыграли вничью с подмосковными «Химками» со счетом 1:1. Следующий матч «Зенит» проведет против «Спартака».
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