Бубнов оценил влияние потери Вендела на игру «Зенита»

«Потеря Вендела оказалась серьёзной. Ещё в прошлом сезоне, когда бразилец не играл, у питерцев возникали проблемы. Ему нет равноценной замены. Без Вендела не так ярко смотрится и Глушенков», - приводит слова эксперта Sportbox.