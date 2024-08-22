Агент Баринова рассказал о готовности игрока после травмы

Футбольный агент Павел Банатин, который представляет интересы полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова, поведал о состоянии здоровья своего клиента.

«С Димой все хорошо. Он готовится в обычном режиме к ближайшей игре против «Ростова», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Баринов получил повреждение в поединке пятого тура Премьер-лиги против столичного ЦСКА. Его вынужденно заменили в середине второго тайма. Дерби завершилось минимальной победой «Локомотива» со счетом 1:0. Единственный мяч в самой концовке встречи забил защитник Наир Тикнизян.