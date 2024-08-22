Экс-форвард «Спартака» Александр Ширко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем матче с «Зенитом» и ситуации с Соболевым.

- Скоро состоится матч с «Зенитом». Насколько эта игра будет показательной в плане того, на что способен «Спартак» в этом сезоне?

- Конечно, она показательная. Все-таки «Зенит» - лидер нашего футбола и чемпион последних лет.

- Без Глушенкова и Вендела в составе «Зенита «Спартаку» будет проще его одолеть?

- Стабильная команда строит свою игру независимо от футболистов, которые пропускают матч по каким-то причинам. У питерцев есть два равноценных состава и каждый может заменить отсутствующего игрока. Да, это ключевые футболисты, но у «Зенита» есть скамейка, чтобы полноценно заменить Глушенкова и Вендела.

- Но на качестве игры «Зенита» такие потери не могут не отразиться.

- Несомненно. Но, тем не менее, играют не два человека, а одиннадцать, и остальные ребята должны замещать выбывших и показывать результат.

- Сейчас, наверное, самый подходящий момент, чтобы обыграть «Зенит». Не считаете, что «Спартак» просто обязан это сделать?

- Что значит обязан? Конечно, мы хотим, чтобы «Спартак» играл в свой футбол и побеждал. Тренерскому штабу и футболистам надо воплотить свои задумки на эту игру.

- Какой вы видите ситуацию с Соболевым?

- Я прочитал, что возобновились переговоры с «Зенитом». Мы видим, что он не хочет играть за «Спартак», соответственно оставлять его и платить зарплату нет никакого смысла. Поэтому надо договариваться, чтобы всех все устраивало.

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- «Зениту» он нужен? Там и так все в порядке с атакой.

- На протяжении многих сезонов мы видим, что «Зениту» многие игроки не нужны, но он их берет, чтобы ослабить конкурентов. Все-таки эти ребята – лидеры своих клубов.

- Есть ощущение, что уход Соболева атаку «Спартака» не ослабит.

- Как я сказал, «Зениту» нужны два состава, чтобы футболист мог выйти в любой момент и принести пользу команде.

Елена Григорьевская