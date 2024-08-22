Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ширко рассказал, облегчит ли «Спартаку» задачу отсутствие у «Зенита» Глушенкова и Вендела эксклюзив

22 Августа 2024 • 10:02 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1 1.82 X 3.85 2 4.10
24.08 17:30

Экс-форвард «Спартака» Александр Ширко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем матче с «Зенитом» и ситуации с Соболевым. 

- Скоро состоится матч с «Зенитом». Насколько эта игра будет показательной в плане того, на что способен «Спартак» в этом сезоне?

- Конечно, она показательная. Все-таки «Зенит» - лидер нашего футбола и чемпион последних лет.

- Без Глушенкова и Вендела в составе «Зенита «Спартаку» будет проще его одолеть?

- Стабильная команда строит свою игру независимо от футболистов, которые пропускают матч по каким-то причинам. У питерцев есть два равноценных состава и каждый может заменить отсутствующего игрока. Да, это ключевые футболисты, но у «Зенита» есть скамейка, чтобы полноценно заменить Глушенкова и Вендела.

- Но на качестве игры «Зенита» такие потери не могут не отразиться.

- Несомненно. Но, тем не менее, играют не два человека, а одиннадцать, и остальные ребята должны замещать выбывших и показывать результат. 

- Сейчас, наверное, самый подходящий момент, чтобы обыграть «Зенит». Не считаете, что «Спартак» просто обязан это сделать?

- Что значит обязан? Конечно, мы хотим, чтобы «Спартак» играл в свой футбол и побеждал. Тренерскому штабу и футболистам надо воплотить свои задумки на эту игру. 

- Какой вы видите ситуацию с Соболевым?

- Я прочитал, что возобновились переговоры с «Зенитом». Мы видим, что он не хочет играть за «Спартак», соответственно оставлять его и платить  зарплату нет никакого смысла. Поэтому надо договариваться, чтобы всех все устраивало. 

Реклама


- «Зениту» он нужен? Там и так все в порядке с атакой.

- На протяжении многих сезонов мы видим, что «Зениту» многие игроки не нужны, но он их берет, чтобы ослабить конкурентов. Все-таки эти ребята – лидеры своих клубов. 

- Есть ощущение, что уход Соболева атаку «Спартака» не ослабит.

- Как я сказал, «Зениту» нужны два состава, чтобы футболист мог выйти в любой момент и принести пользу команде.

Елена Григорьевская

👍 2
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 1
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Ширко ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 22 Августа
08:25
Бесплатная ставка и прогноз на матч Зенит — Спартак чемпионата России — 24 августа 2024
21 Августа
23:54
Актуальная ставка и прогноз на матч Зенит – Спартак чемпионата России – 24 августа 2024
21:20
Ширко оценил игру «Спартака» в атаке этом сезоне
19:28
Пономарёв рассказал, что нужно «Спартаку» для победы над «Зенитом»
16:16
Кечинов: «Жду матч с «Зенитом», чтобы понять, насколько серьёзный уровень у «Спартака»
16:10
Угальде: «Для меня состав «Спартака» лучше состава «Зенита»
15:53
Смородская не считает, что потеря Глушенкова повлияет на «Зенит»
15:19
Широков назвал «Спартак» главным конкурентом «Зенита» 1
14:52
Газзаев высказался о кадровых проблемах «Зенита» перед битвой со «Спартаком»
13:51
Давыдов: «Глушенков – лучший русский футболист»
13:46
Тошич: «Не могу радоваться успехам «Спартака», но я рад за Станковича»
20 Августа
16:43
Шалимов: «После травм Глушенкова и Вендела «Спартак» в матче с «Зенитом» может играть от себя» 1
16:23
Булыкин верит, что «Спартак» обыграет «Зенит» на выезде 1
16:18
Мостовой: «Игрокам «Спартака» не за что было уважать Абаскаля, в отличие от Станковича»
15:18
Орлов назвал игрока, который не оправдывает ожиданий в «Зените» 1
15:05
Суперкомпьютер оценил шансы «Спартака» стать чемпионом России
15:01
Непомнящий назвал ожидаемой осечку «Зенита»
14:45
Мостовой высказался о шансах в матче «Зенит» - «Спартак»
14:19
Орлов оценил шансы в матче «Зенит» - «Спартак» 2
13:50
Орлов оценил «Спартак» Станковича
13:23
Угальде ответил на вопрос об отстранении Соболева в «Спартаке»
13:20
Пономарёв: Соболев - переоцененный футболист, его разбаловали деньгами
13:17
Орлов назвал травму Глушенкова странной 2
13:10
«Иначе чемпионом не станешь»: Орлов предсказал действие «Зенита» 1
12:32
Хомуха рассказал, как «Зенит» будет играть, потеряв двух лидеров
12:16
Стало известно, когда «Зенит» сделает новое предложение «Спартаку» по Соболеву 2
19 Августа
17:49
Деменко объяснил, почему у Станковича раскрываются легионеры
11:31
Глебов кайфует от слухов о переходе в «Спартак»
10:12
Булыкин: «Игра с «Зенитом» будет для «Спартака» проверкой после хороших игр, но со средними соперниками»
18 Августа
22:16
Станкович поделился ожиданиями от матча против «Зенита»
20:45
Булыкин верит в чемпионство «Спартака»
20:31
Угальде отреагировал на травмы Глушенкова и Вендела перед очным матчем между «Зенитом» и «Спартаком»
17:21
Глушенков наверняка пропустит матч «Зенита» со «Спартаком»
14 Августа
22:47
Зорин — об игре с «Зенитом»: «Лёгкого матча быть не может»
07 Августа
12:41
Руслан Литвинов: Постараемся стать первой командой, которая остановит Глушенкова
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» Названа сумма, которую Роналду будет платить Джорджине в случае развода Родри назвал лучшего футболиста мира – это не Роналду и Месси Промес хочет вернуться в «Спартак» Известны сроки восстановления Глушенкова Орлов назвал игрока, который не оправдывает ожиданий в «Зените» Назван лучший нападающий в истории АПЛ: Ширер – второй, Дрогба – пятый, Кантона – восьмой Несколько игроков «Барселоны» могут перейти в «Милан» в рамках сделки по Леау Флик выбрал новую звезду в атаку «Барселоны» Эндрик может уйти из «Реала» – названо условие
«Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги «Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» Известны сроки восстановления Глушенкова Не Холанном единым: «Манчестер Сити» скромно поборол «Челси» Стипиди: «Я не пойму, у нас чемпионат России или чемпионат «Газпрома» Несколько игроков «Барселоны» могут перейти в «Милан» в рамках сделки по Леау «Барселона» предложила 10 миллионов за звезду «Ювентуса» Флик начинает и выигрывает: дубль Левандовски принёс «Барселоне» волевую победу над «Валенсией» Месси выдвинул требование вандалам С «Манчестер Сити» должны снять 80 очков – мнение
Спортивные новости
Экс-тренер сборной России: «Происходящее в КХЛ, честно говоря, напоминает мне театр абсурда» Экс-игрок СКА: «Нас ждёт достаточно интересный сезон» Синнер переиграл Тиафо и стал победителем турнира в Цинциннати Дю Плесси победил Адесанью удушающим приёмом на турнире UFC 305 Рублёв уступил Синнеру в четвертьфинале турнира в Цинциннати Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Августа
10:55 · Россия. Премьер-лига
Давыдов ждёт победу «Спартака» в матче с «Зенитом»
10:53 · Россия. Мелбет-Первая лига
В пятницу «СКА-Хабаровск» сыграет против «Сокола»
10:37 · Россия. Премьер-лига
Бубнов оценил влияние потери Вендела на игру «Зенита»
10:30 · Россия. Премьер-лига
Агент Баринова рассказал о готовности игрока после травмы
09:47 · Россия. Премьер-лига
Мостовой высказался о возможном трансфере Миранчука в «Зенит»
09:30 · Россия. Премьер-лига
Селюк уверенно назвал следующего чемпиона России
09:16 · Россия. Премьер-лига
Мостовой оценил шансы Тикнизяна заиграть в Испании
09:07 · Россия. Премьер-лига
Аршавин назвал одного футболиста «Спартака-2», способного играть в первой команде
09:00 · Россия. Премьер-лига
Угальде признался, как чувствует себя в «Спартаке»
08:55 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Зенита» прошёл медосмотр в английском клубе
08:42 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: «Состав «Спартака» позволяет бороться за тройку»
08:36 · Россия. Премьер-лига
Радимов назвал причины провала «Крыльев Советов» на старте РПЛ
08:14 · Россия. Премьер-лига
Широков назвал большую проблему ЦСКА
07:38 · Россия. Премьер-лига
Аршавин назвал фаворита матча «Зенит» - «Спартак»
02:57 · Россия. Премьер-лига
​Слуцкий: «Компьютерные игры опаснее для игроков, нежели алкоголь»
21 Августа
23:24 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «На месте Миранчука перешла бы в «Динамо» и радовалась жизни»
22:44 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» ведёт переговоры по защитнику сборной Сербии слухи
22:21 · Россия. Премьер-лига
Иван Таранов: «У ЦСКА недостаточно квалифицированная атака»
22:03 · Кубок России
В Кубке России осталось только два клуба Медиалиги 1
22:00 · Россия. Премьер-лига
В махачкалинском «Динамо» назвали срок контракта Агаларова
21:32 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Пока не верю в «Локомотив», они должны занять седьмое-восьмое место» 1
21:31 · Кубок России
«Спартак» Кострома одолел «2DROTS» в кубковом матче
21:28 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Думал, «Локомотив» будет в середине таблицы»
21:12 · Россия. Премьер-лига
Касинтура: «В детстве даже не мечтал стать футболистом»
20:57 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» не отпускает Тикнизяна в «Севилью» слухи
Все новости
Рекомендуем