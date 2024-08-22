Мостовой высказался о возможном трансфере Миранчука в «Зенит»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мыслями о будущем экс-игрока «Локомотива» Антона Миранчука. Хавбек сейчас является свободным агентом.
«Антон - хороший футболист. Что касается «Зенита», еще две недели назад я бы сказал, что Миранчуку там нет места, но сейчас травмы у двух ведущих футболистов. В этой ситуации Антон мог бы заинтересовать «Зенит», - приводит слова Мостового Metaratings.ru.
В прошлом сезоне чемпионата России 28-летний полузащитник поучаствовал в 29 поединках за «железнодорожников». Миранчук записал на свой счет шесть забитых мячей и пять голевых передач.
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