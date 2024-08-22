Мостовой высказался о возможном трансфере Миранчука в «Зенит»

«Антон - хороший футболист. Что касается «Зенита», еще две недели назад я бы сказал, что Миранчуку там нет места, но сейчас травмы у двух ведущих футболистов. В этой ситуации Антон мог бы заинтересовать «Зенит», - приводит слова Мостового Metaratings.ru.