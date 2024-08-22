Селюк уверенно назвал следующего чемпиона России

«Зенит» будет чемпионом. Даже сомнений нет. «Спартак» я уверен не будет «мальчиками для битья». У «красно-белых» собрались неплохие футболисты. Как раз с «Зенитом» мы увидим, насколько они качественные», - высказался агент в эфире радио «Движение».