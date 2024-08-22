Селюк уверенно назвал следующего чемпиона России

Футбольный агент Дмитрий Селюк пообщался с журналистами в преддверии центрального матча шестого тура РПЛ между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».
«Зенит» будет чемпионом. Даже сомнений нет. «Спартак» я уверен не будет «мальчиками для битья». У «красно-белых» собрались неплохие футболисты. Как раз с «Зенитом» мы увидим, насколько они качественные», - высказался агент в эфире радио «Движение».
Матч «Зенит» - «Спартак» состоится на стадионе в Санкт-Петербурге 24 августа. В преддверии этой встречи питерцы занимают первое место в турнирной таблице, а гости находятся на четвертой строчке.
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