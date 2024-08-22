Мостовой оценил шансы Тикнизяна заиграть в Испании

Бывший футболист сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой отреагировал на новость о потенциальном трансфере защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Севилью».
«У Тикнизяна есть все данные, чтобы заиграть в Испании. Не вижу причин, почему бы у Наира не получилось. Если есть вариант, почему бы не попробовать. Всегда можно вернуться, если не получится», - приводит слова эксперта Metaratings.ru.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 25-летний защитник сыграл четыре матча и забил один гол. Контракт Тикнизяна с «железнодорожниками» рассчитан до лета 2026 года, его трансферная стоимость – 6,5 миллиона евро.
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