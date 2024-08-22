Мостовой оценил шансы Тикнизяна заиграть в Испании

«У Тикнизяна есть все данные, чтобы заиграть в Испании. Не вижу причин, почему бы у Наира не получилось. Если есть вариант, почему бы не попробовать. Всегда можно вернуться, если не получится», - приводит слова эксперта Metaratings.ru.