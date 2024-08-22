Аршавин назвал одного футболиста «Спартака-2», способного играть в первой команде

Бывший футболист «Зенита», а ныне сотрудник петербургского клуба Андрей Аршавин поделился мнением об игроке второй команды «Спартака» Юрии Коледине.
«Есть футболист Коледин, сейчас в «Спартаке-2» играет. Я считаю, что он сильный футболист и должен играть. Я бы «Спартаку» посоветовал рассмотреть его на место Денисова», - высказался Аршавин на ютуб-канале «Это футбол, брат!».
Напомним, что «Спартак» с десятью баллами занимает четвертое место в таблице Премьер-лиги после пяти туров. В следующем матче чемпионата страны «красно-белые» на выезде сыграют против петербургского «Зенита».
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