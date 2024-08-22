Аршавин назвал одного футболиста «Спартака-2», способного играть в первой команде

«Есть футболист Коледин, сейчас в «Спартаке-2» играет. Я считаю, что он сильный футболист и должен играть. Я бы «Спартаку» посоветовал рассмотреть его на место Денисова», - высказался Аршавин на ютуб-канале «Это футбол, брат!».