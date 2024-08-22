Угальде признался, как чувствует себя в «Спартаке»

Форвард московского «Спартака» Манфред Угальде в беседе с представителями СМИ высказался касательно своего будущего.

«Я бы хотел в России играть сто процентов за «Спартак». Я здесь счастлив. На самом деле не думаю о будущем. Моя голова на сто процентов занята тем, что происходит сейчас», - приводит слова легионера «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Манфред провел шесть поединков за «красно-белых», записав на свой счет пять забитых мячей и одну голевую передачу.

В следующем туре Премьер-лиги «Спартак» на выезде встретится с петербургским «Зенитом». Матч пройдет на «Газпром Арене» 24 августа.