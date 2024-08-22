Форвард «Зенита» прошёл медосмотр в английском клубе

Форвард петербургского «Зенита» Вильсон Изидор продолжит карьеру в Англии. 23-летнего француза подпишет «Сандерленд».

Согласно информации журналистов «Спорт-Экспресса», нападающий успешно прошел медицинский осмотр перед оформлением сделки. Стороны подпишут арендное соглашение до конца сезона. Клубам нужно уладить последние детали, после чего о сделке объявят официально.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне «Сандерленд» выступает в Чемпионшипе – втором по силе дивизионе Англии.

Изидор стал игроком «Зенита» в 2023 году. Он провел за команду 26 поединков и отметился четырьмя голами.