Кузьмичёв: «Состав «Спартака» позволяет бороться за тройку»

Бывший заместитель гендиректора московского «Спартака» Владимир Кузьмичёв поделился мнением о составе «красно-белых» в нынешнем сезоне.
«Говорить, что «Спартак» сейчас будет бороться за золото, - точно нет. Состав позволяет бороться за тройку. И мы видим, что это вполне реалистично», - передает слова Кузьмичёва Metaratings.ru.
По итогам пяти туров Российской премьер-лиги «народная команда» набрала десять очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата страны подопечные Деяна Станковича на выезде встретятся с петербургским «Зенитом».
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