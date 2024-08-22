Радимов назвал причины провала «Крыльев Советов» на старте РПЛ

Экс-полузащитник петербургского «Зенита», а сейчас футбольный эксперт Владислав Радимов прокомментировал провальный старт самарских «Крыльев Советов» в новом сезоне Российской премьер-лиги.
«Здесь дело в атакующем потенциале. Раньше были футболисты высокого уровня, сейчас этих игроков в атаке не хватает. Огромная нагрузка ложится на оборону, футболисты которой не самого высокого уровня, они всё время допускают ошибки», - приводятся слова Радимова на страницах «РБ Спорта».
В пяти турах чемпионата России самарская команда набрала всего три очка и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.
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