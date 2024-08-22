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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимов назвал причины провала «Крыльев Советов» на старте РПЛ

22 Августа 2024 • 08:36 Комментировать

Экс-полузащитник петербургского «Зенита», а сейчас футбольный эксперт Владислав Радимов прокомментировал провальный старт самарских «Крыльев Советов» в новом сезоне Российской премьер-лиги.

«Здесь дело в атакующем потенциале. Раньше были футболисты высокого уровня, сейчас этих игроков в атаке не хватает. Огромная нагрузка ложится на оборону, футболисты которой не самого высокого уровня, они всё время допускают ошибки», - приводятся слова Радимова на страницах «РБ Спорта».

В пяти турах чемпионата России самарская команда набрала всего три очка и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Владислав Радимов
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