Радимов назвал причины провала «Крыльев Советов» на старте РПЛ

«Здесь дело в атакующем потенциале. Раньше были футболисты высокого уровня, сейчас этих игроков в атаке не хватает. Огромная нагрузка ложится на оборону, футболисты которой не самого высокого уровня, они всё время допускают ошибки», - приводятся слова Радимова на страницах «РБ Спорта».