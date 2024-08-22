Широков назвал большую проблему ЦСКА

Экс-футболист ряда топ-клубов Российской премьер-лиги Роман Широков прокомментировал старт московского ЦСКА в новом розыгрыше чемпионата страны.

«Проблема, и большая - нет форварда. При всём уважении к Мусаеву это не тот форвард, который нужен. Найдут форварда - будет классная команда», - передает слова Широкова «РБ Спорт».

Напомним, что в последнем матче Премьер-лиги «армейцы» на домашнем стадионе уступили «Локомотиву» со счетом 0:1. После пяти туров ЦСКА набрал семь баллов и занимает седьмую строчку в турнирной таблице. В следующем матче москвичи на своем поле встретятся с тольяттинским «Акроном».