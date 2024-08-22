Аршавин назвал фаворита матча «Зенит» - «Спартак»

Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин поделился мыслями о матче петербургского «Зенита» и московского «Спартака» в рамках шестого тура Премьер-лиги.

«По той игре, которую показывает «Зенит», в сравнении даже с неплохой игрой «Спартака» отрезками, конечно, фаворит «Зенит». Перед игрой другого мнения быть не может», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Поединок «Зенита» против «Спартака» состоится на стадионе «Газпром Арена» в субботу, 24 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Перед этой игрой хозяева занимают первое место, а гости – четвертое.