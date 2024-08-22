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​Слуцкий: «Компьютерные игры опаснее для игроков, нежели алкоголь»

22 Августа 2024 • 02:57 Комментировать

Бывший наставник российской сборной Леонид Слуцкий, ныне работающий в Китае, частично реабилитировал алкоголь в футбольной среде - он считает, что гораздо более опасным является увлечение компьютерными играми. Он заметил, что из-за компьютера игроки  рушат свой режим, поздно ложатся спать и так далее.

- Сейчас основной проблемой любых молодых игроков являются компьютерные игры. Они гораздо опаснее, чем водка. Они футболисты сидят в компьютерных играх ночами напролет. Лучше бы они выпили и легли спать, чем до 5 утра сидеть и шарашить в компьютерные игры, - заявил бывший наставник российской сборной в эфире канала «Суперлига».


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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий
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