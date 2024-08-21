Смородская: «На месте Миранчука перешла бы в «Динамо» и радовалась жизни»

Бывший президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об Антоне Миранчуке. Этим летом Миранчук стал свободным агентом и до сих пор не может найти себе клуб.

«На месте Антона я бы перешла в «Динамо» и радовалась жизни. Если Личка ему что-то предложит, надо послушать и принять решение. Антон – хороший футболист и мог бы пригодиться «Динамо», - цитирует Смородскую Metaratings.

Напомним, что ранее главный тренер «Динамо» Марцел Личка говорил о том, что ему интересен Миранчук. Тем не менее, по последним новостям «бело-голубые» всё же не подпишут Миранчука, а также Ивана Облякова из ЦСКА.