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«Рубин» ведёт переговоры по защитнику сборной Сербии слухи

21 Августа 2024 • 22:44 Комментировать

Казанский «Рубин» ведёт переговоры по центральному защитнику сборной Сербии Неманье Стоичу. Об этом пишет инсайдер Иван Карпов.

По его информации, казанский клуб уже готовит предложение белградской «Црвене Звезде» по 26-летнему игроку. Что самое забавное, Стоич появился в чемпионе Сербии этим летом, но всё изменил приход Вани Дркушича.

«Летом «Црвена Звезда» купила Неманью за 1 млн евро у «Бачка-Топола». Но после прихода Дркушича из «Зенита» в Белграде решили, что нет смысла держать игрока на скамейке и лучше его продать», - поясняет Карпов.

Таким образом, в скором времени может появиться сербский игрок. Тем более, недавно Стоич попал в заявку сербской сборной на Лигу наций. Сумма потенциальной сделки оценивается в 1,5 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Црвена Звезда Неманья Стоич ещё теги
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