Казанский «Рубин» ведёт переговоры по центральному защитнику сборной Сербии Неманье Стоичу. Об этом пишет инсайдер Иван Карпов.

По его информации, казанский клуб уже готовит предложение белградской «Црвене Звезде» по 26-летнему игроку. Что самое забавное, Стоич появился в чемпионе Сербии этим летом, но всё изменил приход Вани Дркушича.

«Летом «Црвена Звезда» купила Неманью за 1 млн евро у «Бачка-Топола». Но после прихода Дркушича из «Зенита» в Белграде решили, что нет смысла держать игрока на скамейке и лучше его продать», - поясняет Карпов.

Таким образом, в скором времени может появиться сербский игрок. Тем более, недавно Стоич попал в заявку сербской сборной на Лигу наций. Сумма потенциальной сделки оценивается в 1,5 млн евро.