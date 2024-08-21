Иван Таранов: «У ЦСКА недостаточно квалифицированная атака»

Бывший лидер самарских «Крыльев Советов» Иван Таранов высказался о московском ЦСКА. «Армейцы» в последние недели забуксовали и опустились в турнирной таблице РПЛ на седьмое место. А лучшим бомбардиром клуба является центральный защитник Игорь Дивеев.

«У ЦСКА недостаточно квалифицированная атака. При всём уважении ко всем игрокам, если лучший бомбардир команды центральный защитник — это о чём-то говорит. За чемпионство такому составу будет сложно бороться», - говорит Таранов для «Чемпионата».

Напомним, что в августе ЦСКА продал в греческий ПАОК своего воспитанника и лидера атаки Фёдора Чалова.