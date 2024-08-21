В махачкалинском «Динамо» назвали срок контракта Агаларова

В махачкалинском «Динамо» назвали срок контракта с новобранцем клуба, Гамидом Агаларовым. О возвращении воспитанника дагестанского футбола в родной регион стало известно вечером среды.

«Контракт с Гамидом Агаларовым рассчитан на три года», - сказал телеканалу «Матч ТВ» гендиректор «Динамо» Шамиль Газизов.

Ранее такие же данные дал портал Transfermarkt.

Напомним, что Агаларов – воспитанник махачкалинского известного в прошлом клуба «Анжи». Также на протяжении карьеры форвард выступал за «Уфу», «Ахмат» и молодёжные сборные России.

Ранее президент клуба Гаджи Гаджиев заявил, что переговоры с нападающим были ещё прошлой зимой.