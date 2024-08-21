Пономарёв: «Пока не верю в «Локомотив», они должны занять седьмое-восьмое место»

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв с пессимизмом отреагировал на промежуточные успехи столичного «Локомотива». На данный момент у команды в турнирной таблице второе место, а отставание от первого – всего один балл.

«Их тренер доверился молодежи, своей школе. Но к результату они придут через пару лет. Они хорошо двигаются по полю, есть желание играть, работоспособность, физподготовка. Но всё это пропадёт моментально, если они двигаться перестанут», - говорит эксперт с Betonmobile.

Напомним, что в прошлые выходные «Локо» удалось обыграть в дерби ЦСКА, да ещё и на чужом поле.

«На весь сезон их не хватит, нужен класс. Думаю, седьмое-восьмое место займут», - добавил Пономарёв.