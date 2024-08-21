Пименов: «Думал, «Локомотив» будет в середине таблицы»

Бывший форвард сборной России и московского «Локомотива» Руслан Пименов признался, что не ожидал от «железнодорожников» такого хорошего старта в новом футбольном сезоне.

«Локомотив» приятно удивил на старте сезона. Я честно признаюсь, думал, что они будут в середине таблицы из‑за ухода их лидеров. Здорово, что в команде раскрываются молодые игроки», - говорит Пименов для «РБ Спорт».

Напомним, что летом «Локомотив» покинули Максим Глушенков (ушёл в «Зенит») и Антон Миранчук (стал свободным агентом и до сих пор не нашёл себе клуб).

По итогу пяти туров РПЛ у «Локо» 12 очков и третье место, отставание от первой строчки всего балл. Работает у руля клуба уже почти два года Михаил Галактионов.