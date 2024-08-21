Касинтура: «В детстве даже не мечтал стать футболистом»

Один из лидеров махачкалинского «Динамо» Эгаш Касинтура высказался о своей футбольной карьере.

«Я в детстве даже не мечтал заниматься футболом. Просто хотел получить образование и иметь нормальную работу. Но так получилось, сегодня я играю в России. То, как меня занесло в футбол – долгая история, но на любительском уровне футбол у меня всегда в жизни присутствовал», - говорит Касинтура для Legalbet.

Напомним, что по итогу первых пяти туров нового сезона РПЛ «Динамо» удалось одержать первую победу. Она состоялась в минувший понедельник в домашней игре против «Ахмата» (1:0). В махачкалинском клубе 26-летний анголец оказался в прошлом году.